17 مجلة علمية بجامعة سوهاج تحصل على أعلى التقييمات بتصنيف "الأعلى للجامعات"

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا للعام الثانى على التوالي، وتقدمًا في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات، بعد حصول ١٧ من مجلاتها العلمية على أعلى التقييمات للمجلات المصرية والمحلية طبقًا لهذا التصنيف خلال شهر يوليو ٢٠٢٣، في العديد من التخصصات المختلفة.

ووجه الدكتور مصطفى عبدالخالق التهنئة لجميع القائمين على تلك المجلات العلمية لحصولها على أعلى التصنيفات، ما يسهم في رفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا، مؤكدًا حرص الجامعة على مواكبة متطلبات المجتمع العلمي والأكاديمي والاندماج في منظومة البحث العلمي، وتحقيق التقدم في مختلف المجالات العلمية من خلال تدشين المجلات العلمية المحكمة، كمصدر مهم من مصادر المعلومات في المجالات البحثية المتنوعة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تقدمت في تقييم مجلاتها العلمية هذا العام في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات، حيث تقدم للتقييم ٢٠ مجلة علمية منها ١٧ مجلة حصلت على تقييم ٧/٧ كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية مُحكمة، وحصلت مجلة واحدة على ٦,٥ أي قاربت أعلى تقييم، وأخرى حصلت على ٦ نقاط، كما حصلت إحدى المجلات على ٥ نقاط، موضحًا أن عدد المجلات العلمية بالجامعة الحاصلة على تقييم ٧ نقاط بلغ العام الماضي ١٢ مجلة.

كما أعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته بحصول مجلات جامعة سوهاج العلمية على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن ذلك يعد بمثابة شهادة نجاح وتميز وتقدير لما تم بذله من جهود مكثفة على مدار الفترة الماضية لرفع شأن الجامعة والارتقاء بها، والتي توجت بالحصول على هذا التقييم.

وذكر الدكتور عبدالله إسماعيل، مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أنه طبقًا للتصنيف حصلت المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الطب البشري على ٧ نقاط وهي Egyptian Journal of Neck Surgery and Otorhinolaryngology ومجلة Egyptian Journal of Clinical Ophthalmology ومجله Egyptian Journal of Orthopedic Research ومجلة Sohag Medical Journal.

كما حصلت المجلة الدولية في الآثار Ejar Egyption Jornal of Archaeological and Restoration studies على ٧ نقاط، والمجلات العلمية التي تصدر عن كلية التربية على ٧ نقاط وهي المجلة التربوية وSohag University International Journal of Educational Research ومجلة شباب الباحثين فى العلوم التربوية.

وحصلت كل من مجلة Sohag Engineering journal التي تصدر عن كلية الهندسة، ومجلة علوم وفنون التربية البدنية والرياضية التي تصدر عن كلية التربية الرياضية، ومجلة Egyptian Jornal of Lingustics and Translation التي تصدر عن كلية الألسن، ومجلة Journal Of Sohag Agriscience التي تصدرها كلية الزراعة على ٧ نقاط أيضًا.

كما حصلت كل من مجلة كلية الآداب، ومجلة أبيدوس التي تصدر عن كلية الآثار، ومجلة مركز حضارات البحر المتوسط ومجلة Sohag Journal Of Sciences التي تصدر عن كلية العلوم وJournal of Environmental Studies على ٧ نقاط أيضًا.

وحصلت المجلة المصرية للبحوث والدراسات الإسلامية التي تصدر عن كلية الآداب على ٦,٥ نقطة، ومجلة شباب الباحثين التي تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث على ٦ نقاط، كما حصلت مجلة البحوث التجارية المعاصرة على ٥ نقاط.