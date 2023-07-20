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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجأة.. أيمن الرمادى يقود سيراميكا فى نهائى كأس الرابطة فقط

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

فجر مصدر مقرب من أيمن الرمادي، المدير الفني المؤقت لسيراميكا كليوباترا، مفاجأة مدوية بشأن مصير المدرب مع الفريق الموسم المقبل.

وقال المصدر: "أيمن الرمادي لديه عقد بالفعل مع أحد أندية الدوري الإماراتي، حيث تم التواصل بين إدارة هذا النادي وسيراميكا من أجل السماح للرمادي بقيادة سيراميكا في نهائي كأس الرابطة فقط".

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بنهائي كأس الرابطة

ومن المقرر أن يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره المصري البورسعيدي، مساء السبت المقبل في تمام الثامنة والنصف، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعد مواجهة السبت المقبل، بمثابة النسخة الثانية من البطولة المستحدثة الموسم الماضي، حيث توج فيوتشر بالنسخة الأولى على حساب غزل المحلة بنتيجة 5/1.

وواصل: "المدرب سيغادر إلى الإمارات عقب مباراة نهائي كأس الرابطة، لحسم مصيره مع الفريق الإماراتي هناك، سواء بالاستمرار وتفعيل العقد أو قيادة سيراميكا الموسم المقبل بالدوري".

وأردف: "كل السيناريوهات والخيارات متاحة أمام الرمادي، مشيرا إلى أن نتيجة نهائي كأس الرابطة أمام المصري، ستكون حاسمة بشكل كبير في بقاء مدرب أسوان السابق مع سيراميكا من عدمه".

مشوار سيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية المحترفة

وكان سيراميكا استهل مشواره في كأس الرابطة، بالفوز على سموحة 5/3 عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية في دور الـ16، ثم البنك الأهلي عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية 4/2 في دور الثمانية، وأخيرًا الاتحاد السكندري 4/3 عن طريق ركلات الجزاء أيضًا في نصف النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن أيمن الرمادي، قد تولي تدريب سيراميكا كليوباترا، خلال الساعات القليلة الماضية، خلفا لحلمي طولان، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين.

ونجح طولان في قيادة سيراميكا نحو الاستمرار والبقاء بين الكبار في دوري الأضواء والشهرة للموسم الرابع على التوالي.

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