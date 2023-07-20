يصدر قريبا.. المترجم محمد السباعي يكشف تفاصيل كتاب "صناعة الأوبئة"

يصدر قريبًا عن دار نشر "روافد" كتاب "صناعة الأوبئة"، من تأليف ماري مونيك روبان، وسيرج مورون، وترجمة محمد عبدالفتاح السباعي.

كانت النسخة الفرنسية من الكتاب قد صدرت عن دار نشر لا ديكوفيرت، بينما النسخة العربية من المقرر أن يكون الظهور الأول لها بمعرض الرياض الدولي في الفترة من أواخر سبتمبر وحتى أول أكتوبر 2023.

- نحن من صنع وباء فيروس كورونا

قال المترجم محمد السباعي: وُلدت فكرة هذا الكتاب بعد قراءة مقال نُشر في صحيفة نيويورك تايمز في 28 يناير 2020 بعنوان «نحن من صنع وباء فيروس كورونا»، ومع ما انتاب المؤلفة من فضول، قررت الغوص في الإنترنت لفهم سبب تأكيد الصحفي والكاتب العلمي، ديفيد كوامين، بأننا نحن البشر مسؤولون عن الوباء الذي جعل الاقتصاد العالمي يجثو على ركبتيه. وانتهى بها المطاف إلى إجراء مقابلات مع 62 عالمًا من مختلف التخصصات العلمية لفهم آلية ظهور فيروس كورونا، كما شرحوا أيضًا لماذا على البشرية أن تستعد لأوبئة أخرى قادمة حيث أن كوفيد-19 لن يكون الوباء الأخير.

وتابع "السباعي" في حديثه مع "الدستور" في الواقع، وبجميع القارات، أظهر العلماء من مختلف التخصصات أن أفضل ترياق ضد ظهور الأمراض المعدية هو الحفاظ على التنوع البيولوجي، وحددوا آليات العمل، مثل "تأثير التخفيف" بمعنى أن يكون للتنوع البيولوجي المحلي الغني تأثير تنظيمي على انتشار وقوع مسببات الأمراض، التي يظل نشاطها منخفضاً في النظم البيئية المتوازنة.

كما أن سياسة دفن الرأس في الرمال كالنعام تُظهر الافتقاد للشجاعة، وتتجنب الإشارة إلى المخرج الوحيد المجدي، ألا وهو: إعادة النظر في النموذج الاقتصادي السائد والمبني على استيلاء البشر بتوحش على النظم البيئية، مما قد يؤدي إلى انهيار الحياة على الأرض، حيث إن غالبية العلماء الذين يتحدثون في هذا الكتاب مقتنعون بأن الانهيار ليس ممكناً فحسب، بل إنه يحدث بالفعل.

- أهمية التنوع البيولوجي

واستطرد "السباعي" من الحقائق العلمية التي ظلت عالقة بذهني عقب الانتهاء من ترجمة هذا الكتاب أن التنوع البيولوجي للأشجار يقلل من انتقال مسببات الأمراض وكذلك من ضراوتها، وأنه كلما كانت الخفافيش تتمتع بصحة ومناعة جيدة كان الإنسان يتمتع بالحالة نفسها، وأن القرود هي صيادلة هذا الكوكب.

أشار المترجم إلى أن الكتاب وصل للقائمة القصيرة لجائزة أعلى الكتب قراءة في فرنسا، ومؤلفته ماري-مونيك روبان صحفية استقصائية ومخرجة أفلام وثائقية علمية، ومن أبرز أفلامها "العالم وفقاً لمونسانتو". وقد حصلت على جائزة "لبرت لندرس"،‏ وهي أرفع جائزة صحفية فرنسية في عام 1995، كما حصلت على الجائزة النرويجية "راشيل كارسون" في عام 2009. وفي 8 يونيو 2013، تم تكريمها بوسام جوقة الشرف من قبل عالمة الاجتماع دومينيك ميدا.

أما المترجم محمد عبد الفتاح السباعي، فهو رئيس قسم الشؤون الخارجية بجريدة الأخبار، وحاصل على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عن أفضل كتاب مُترجم في 2023. كما حصد جائزة الصحافة المصرية (قسم صحافة البيئة)عن أفضل تحقيق منشور في عام 2021. وسبق له العمل كمراسل حرب ومترجم فوري من ليبيا وقطاع غزة وشمال سيناء لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية والمصرية، وترجم من قبل خمسة كتب عن الفرنسية، أبرزها :تاريخ شعبي لكرة القدم" (2022)، و "عنف وسياسة في الشرق الأوسط، من سايكس-بيكو إلى الربيع العربي".