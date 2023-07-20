خبير عالمي يُقدم.. 4 نصائح لدمج الموضة في ملابسنا اليومية

ارتبطت صيحات الموضة الراقية في عقول الكثيرين بمنصات العروض والمهرجانات العالمية، دون أن تدري النساء بإمكانية دمجها في حياتهن اليومية..

وتبحث دائماً النساء عن آخر صيحات الموضة و الأناقة والرقي، في اطلالتهن اليومية، فبداية من الملابس المصممة بدقة والقطع ثلاثية الأبعاد النابضة بالحياة والمطرزة وصولاً إلى الملابس الكلاسيكية، تعتبر الملابس الراقية فريدة من نوعها وكنزًا لامتلاكها.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “Hindustan times”، فإنه من الممكن دمج صيحات الموضة العالمية في الملابس اليومية وذلك من خلال تحقيق التوازن بين الأناقة والرقي، وايضا معرفة كيفية ارتداء الأزياء الراقية فهو أمر بالغ الأهمية لإظهار جمال قطع الملابس المصنوعة بدقة.

وقدم خبير الموضة العالمي سورفاي شوبرا، من خلال التقرير، مجموعة نصائح لدمج أحدث صيحات الموضة مع المظهر اليومي، ببعض الحيل الأساسية لدمج الأزياء الراقية في خزانة الملابس اليومية.

1. كلاسيكيات الخزانة:

من أفضل سمات الأزياء الراقية جودتها وطول عمرها، و تعتبر الملابس الكلاسيكية الأنيقة التي تتمحور حول أساسيات خزانة الملابس طريقة رائعة لإضفاء أحدث صيحات الموضة على خزانة الملابس، فقطع مثل معاطف الخندق الخالدة والقمصان والتنانير والسراويل الكلاسيكية والفساتين والملابس الأساسية ذات الألوان المحايدة هي المفتاح للأزياء الراقية للمظهر اليومي، و يمكن أن تساعد هذه التركيبة الخالية من الإزعاج في ترجمة آخر صيحات الموضة ونقلها من مدرجات الموضة إلى ارتدائها خلال الحياة اليومية.

2. الاهتمام بالتفاصيل:

آخر صيحات الموضة هو مزيج من الموضة والفن العصري، يتم تعريفه من خلال الاهتمام غير العادي بالتفاصيل والمنتجات عالية الجودة والقطع الفريدة من نوعها، وقد تم تصنيع هذه القطع بدقة مع الاهتمام الفائق بالتفاصيل، حيث تجتمع أفضل المواد والأقمشة عالية الجودة والتي غالبًا ما يتم تصنيعها يدويًا على يد حرفيين مهرة ، لتصنيع مجموعات راقية، يمكن القيام بتوجيه هذه التفاصيل والأنسجة والصور الظلية المبتكرة الشيقة بأسلوب راقي أثناء ارتدائها، و أثناء التسوق لشراء أحدث صيحات الموضة يمكن تضمينها في خزانة الملابس اليومية النهارية، لذا يجب البحث عن هذه الجماليات الفريدة أثناء الاستثمار في قطع الأزياء الراقية.

3. إضفاء الطابع الشخصي:

لا يعني اعتماد آخر صيحات الموضة بأسلوب الحياة اليومية نسخ المظهر بالكامل مباشرة من مدرجات الموضة أو من إحدى مجلات الموضة العالمية بدلاً من ذلك يمكن النظر إلى ما يناسب نوع جسم المرأة وأسلوبعا الشخصي، واختيار بعض القطع المحددة التي ستناسب خزانة ملابسعا وأسلوب حياتها اليومي وحتى طبيعة عملها، فأفضل طريقة لمزج أسلوب اختياراتها مع آخر صيحات الموضة هي مزج القطع ومطابقتها.

4. فريد من نوعه:

غالبًا ما يكون الفن الذي يمكن ارتداؤه عنصرًا أساسيًا في آخر صيحات الموضة، يمكن استثمار ذلك في قطع الملابس الرئيسية المتنوعة، من سترة مصممة خصيصًا ، أو تنورة ذات تصميم خاص ، أو حقيبة يد مصممة بشكل غريب او عليها طبعات ورسومات جذابة وفريدة، أو زوج من الأحذية المميزة ، أو إكسسوار فريد من نوعه، يمكن أن تكون هذه القطع الفريدة من نوعها هي النقطة المحورية في إطلالة المرأة وترفع من مظهرها اليومي على الفور.

في النهاية الموضة دائمًا تدور حول المتعة، لذلك يجب اخذ الوقت الكافي من قبل اي امرأة للعثور على القطع التي تحبها، وان تتذكر أن المفتاح للتكييف مع آخر صيحات الموضة ودمجها مع أسلوب الحياة اليومية هو جعلها بأسلوب شخصي وفريد يناسب ذوق كل سيدة على حده.