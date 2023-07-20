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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إخلاء محطة قطارات فرنسية بسبب قنبلة

تفاصيل إخلاء محطة
تفاصيل إخلاء محطة قطارات فرنسية بسبب قنبلة

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل إخلاء محطة ليل – أوروبا للقطارات في فرنسا بسبب إنذار كاذب، مشيرًا إلى أن الإنذارات الكاذبة في محطات القطارات بفرنسا زادت في الفترة الأخيرة.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه تم الإبلاغ عن حقيبة الأسبوع الماضي بمحطة سان شارل للقطارات في مدينة مارسيليا، حيث تم تعطيل القطارات عن العمل لمدة ساعتين، حيث تم تدمير الحقيبة بواسطة خبراء المفرقعات ولم يكن بها أي نوع من أنواع المتفجرات.

وأضاف أن الأمر نفسه حدث في محطة ليل للقطارات، حيث تم الإعلان عن وضع قنبلة وبعد تفريغ المحطة من الركاب وتعطيل الخطوط عن العمل تم التأكد من أن هذا الخبر كاذب.

وأشار شقير، إلى أن فرنسا تمر بمرحلة مهمة جدًا خصوصًا بعد استقبال الكثير من السائحين سواء من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان.

وأوضح أن مثل هذه الأخبار تنتشر في هذا التوقيت، مؤكدًا أن السلطات الفرنسية تتعامل بحذر شديد مع تلك البلاغات.

وعن التعديلات الوزارية المرتقبة في فرنسا علق مراسل "القاهرة الإخبارية" قائلًا إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استدعى الحكومة الفرنسية بالأمس. 

وأشاد بدورهم وتحدث عن أهمية جهود الحكومة وانتصارها على بعض الانتقادات التي تعرضت لها.

وتابع: "بعض القوى السياسية انتهزت وجود إشارات على إجراء بعض التعديلات على الحكومة الفرنسية سواء من اليمين المتطرف أو من أقصى اليسار، ووجهوا الانتقادات للحكومة الفرنسية وقالوا لا نريد تعديلًا ولكن نريد تغييرًا في سياسات الحكومة".

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