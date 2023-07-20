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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23  يوليو.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في برقية التهنئة : "بالأمس القريب احتفل الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، واليوم نحتفل بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952م ، كلاهما كان عنوانًا للإصرار والإرادة الوطنية من أجل عزة ورفعة هذا الوطن، ويؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء؛ جيلاً بعد جيل يسلمون راية الوطن عزيزة أبية، بفضل تلاحم هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة الباسلة".

 وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيا المولى– جلت قدرته- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

 حفظ الله مصر، قيادة وشعبًا.. وكل عام وسيادتكم بخير.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 23 يوليو

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