ضبط 54 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في كوم حمادة وبدر بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية،حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة لجميع المواطنين.

وأسفرت تلك الحملة التى تم تنفيذها بمركز بدر وكوم حمادة، وبمشاركة المقدم حسام البدري رئيس مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة،عن ضبط 54 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وتم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما نفذت المديرية حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا، عبارة عن عدد 2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى 7 محاضر نظافة ، و2 محضر للمخابز قاموا بالغلق فى مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن مسبق من الجهات المختصة.