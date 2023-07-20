حتى لا تتعرض للحوادث.. نصائح للقيادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة

بالتزامن مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، يشعر المواطنين بالضيق والحر اثناء القيادة، إضافة لارتفاع حرارة السيارة لذلك هناك بعض التعليمات التى قد عممتها المرور ونصحت بها عند القيادة فى ظل إرتفاع درجات الحرارة وتكشف “الدستور” في السطور التالية أهم هذه النصائح:

فحص سيارتك باستمرار

من أهم الأشياء التى يجب أن تفعلها بإستمرار فى فصل الصيف هو فحص السيارة حيث يُنصح بالاهتمام بفحصها على مرات عديدة خلال أشهر الصيف، حيث يمكن أن تزيد الحرارة من ضغط الإطارات بسرعة.

متابعة البرودة فى أجزاء المحرك

يجب عليك أيضًا فى ظل إرتفاع درجات الحرارة الشديد أن تعمل على فافحص سائل تبريد المحرك باستمرار فمن المحتمل أن يتسبب في سخونة المحرك بشكل مضاعف في الصيف، وافحص تكييف الهواء الخاص بك أيضًا.

توقف بسرعة إذا بدأ ارتفاع درجة حرارة سيارتك

عندما تتحرك درجة حرارة سيارتك فوق علامة المنتصف على لوحة العدادات، حاول إيقاف تشغيل مكيف الهواء وتشغيل الحرارة لإعطاء محرك سيارتك فترة راحة، وتوقف إذا كان القيام بذلك آمنًا، وامنح محرك سيارتك مزيدًا من الراحة.

استخدام طرق معينة وضبط ضغط الهواء

عند ارتفاع درجات الحرارة الشديد يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق، اضافة إلى ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد

إضافة إلى أنه يجب التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق، و التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه