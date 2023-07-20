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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مخاطر الطقس الحار على صحتك الجسدية

الشمس
الشمس

هناك الكثير من المخاطر الصحية التي يجب الحذر منها خلال فترة الطقس الحار، حيث إنه في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة التي يمكن أن تعرضك للجفاف والحساسية وغيرها من الأمراض.

ونرصد لكم في السطور التالية مخاطر الطقس الحار على صحتك الجسدية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك وفقاً لموقع “health”.

تعرف على مخاطر الطقس الحار على صحتك الجسديه 

هناك الكثير من الأعراض التي تظهر لبعض الأشخاص خلال فترة الصيف وبسبب مناعتهم الضعيفة يتعرضون لمخاطر الطقس الحار وإليكم أبرزهم:

1 - الإجهاد الحراري

يعتبر الإجهاد الحراري من ضمن الأعراض التي تصيب بعض الأشخاص نتيجة تعرضهم لإشاعة الشمس مباشرة، التي تتسبب في حالات الإغماء أو فقدان الوعي، وكل ذلك بسبب قلة شرب السوائل مثل الماء او العصائر الطبيعية لحماية الجسم من الجفاف.

2 - الحساسية

مع ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البعض لإشاعة الشمس بشكل مباشر يتعرق الجسم بشكل مبالغ فيه وينتج عنه الحساسية، وهناك أنواع آخرى من الحساسية مثل:"الطفح الجلدي - حساسية العين - الإكزيما".

3 - التعرض لبيئة حارة

 ضربات الحرارة معروف باسم ضربة الشمس، بتكون بسبب تعرض الشخص في بيئة حارة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة الأساسية في الجسم ويفقد الوعي.

نصائح للوقايه من مخاطر الطقس الحار

1 - تناول كمية من الماء المناسبة التي يحتاجها جسمك وأيضا يجب أن تهتم بشرب الكثير من السوائل مثل العصائر الطبيعية التي ستحمي جسمك من الرطوبة والجفاف.

2 - النزول من المنزل عند الضرورة وخصوصاً في فترة الظهر و العصر لأن في هذا التوقيت الطقس بيكون شديد الحرارة.

3 - لا تنسى ارتداء القبعات والنظارات الشمسية لتحميك من إشاعة الشمس الصعبة، والملابس يجب أن تكون قطنية خفيفة وألوانها بيضاء وأبتعد عن الألوان الغامقة.

4 - تجنَّب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حراً حتى لا تتعرض لمضاعفات جسدية.

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