مفاجأة.. تأجيل إتمام صفقة سوزا بسبب طلب غريب من الفريق الكورى

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي النقاب حول موقف نادي جونبوك الكوري الجنوبي المفاجئ في إتمام صفقة البرازيلي جوستافو سوزا، من أجل تدعيم خط هجوم الشياطين الحمر، في خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر أن الأهلي قد توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع النادي الكوري، من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي، ولم يتم النادي الأهلي إجراءات التعاقد حتى الآن مع المهاجم البرازيلي، صاحب الـ29 عامًا، من صفوف نادي جونبوك الكوري الجنوبي، وذلك بسبب طلب النادي الكوري نفسه بتأجيل الأمر بعض الوقت.

وأضاف المصدر أن النادي الكوري طلب من النادي الأهلي تأجيل إنهاء إتمام التعاقد مع سوزا حتى يتمكن من إنهاء اتفاقه مع المهاجم البديل، حيث تعثرت مفاوضاته مع اللاعب الذي وضعه النادي أول اختياراته من أجل تعويض رحيل سوزا.

وأشار المصدر إلى أن النادي الكوري الجنوبي يعمل على إنهاء التعاقد مع مهاجم بديل للمهاجم البرازيلي جوستافو سوزا الذي يستعد للانضمام لصفوف النادي الأهلي، بعد إنهاء الاتفاق بين الناديين على إتمام انتقاله للقلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وبرفقته أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، قد سلما محمد الشناوي كابتن الفريق درع الدوري والذي يحمل رقم 43 في تاريخ النادي.

ورفع الشناوي درع الدوري برفقة زملائه من لاعبي الفريق في ‏احتفالية كبيرة عقب انتهاء مباراة الأهلي وحرس الحدود التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ33 لبطولة ‏الدوري.‏

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز بعد موسم استثنائي شهد نجاحات كبيرة ونتائج مميزة ‏للفريق على الصعيدين المحلي والقاري.‏

وتعادل الأهلي وحرس الحدود 1- 1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، وبهذه النتيجة يرتفع ‏رصيد الأهلي للنقطة 82، فيما ارتفع رصيد الحرس للنقطة 25.‏