وظائف البترول.. "سوكو للزيت" تطلب مهندسين للتعيين بنظام الإعارة

أعلنت شركة السويس للزيت - “سوكو”، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن احتياج الشركة للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول عدد من التخصصات التالية للعمل بالمركز الرئيسي والحقول:

مهندس تخطيط بخبرة مناسبة. مهندس تفتيش هندسي بخبرة مناسبة.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجى ملئ الاستمارة في موعد أقصاه 2 أغسطس 2023، ويرجى ملئ كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب واستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى، وفي حالة تقديم الطلب باسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول من هـــــنا .