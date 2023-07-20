موقع بريطانى: مصر حليف رئيسى فى النظام العالمى الجديد لسوق النفط

قال موقع "أويل برايس" الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز إن اكتشافات النفط والغاز في مصر تعتبر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة العربية، خاصة أن مصر هي محور العالم العربي، فضلًا عن كونها حليفًا شديد الثقة للولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر التقرير أن مصر باتت حليفًا رئيسيًا في النظام العالمي الجديد لسوق النفط.

اكتشافات النفط في مصر

وقال الموقع إن اكتشافات مصر من النفط والغاز تعتبر نقطة مهمة للمنطقة العربية، لأن اكتشافاتها المستمرة والموسعة تعني إحكام السيطرة على النفط في المنطقة العربية، مما يجهض محاولات الدول الأجنبية للسيطرة على النفط في الشرق الأوسط.

ووفقًا للموقع، فإن اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز من قبل الشركات الغربية في مصر، يقوض محاولات الدول الأجنبية مثل الصين وروسيا في بسط نفوذهما على شبكة الكهرباء والنفط في الشرق الأوسط.

وقال "أويل برايس" إن مصر مهمة للغاية في العالم العربي لعدة أسباب، كما أنها تحظى بتقدير كامل من قبل الولايات المتحدة، واعتبر التقرير أن مصر باتت حليفًا رئيسيًا في النظام العالمي الجديد لسوق النفط.

وأوضح أن مصر تعتبر زعيمة في العالم العربي وباكتشافاتها وتوسعاتها في مجال النفط والغاز كل هذا يجعلها مسيطرة بشكل كبير على هذا القطاع الهام في الشرق الأوسط، مما يقوض محاولات الروس والصينيين للسيطرة على قطاع الكهرباء والنفط في الشرق الأوسط ثم السيطرة السياسية على المنطقة العربية.

ووفقًا للموقع البريطاني، فإنه بمجرد إحكام الدول الغربية أو الصين أو روسيا سيطرتها في مجال الكهرباء والنفط والغاز في الشرق الأوسط، فسوف تسيطر سياسيًا على المنطقة العربية.

شراكات مصرية عربية

وقال "أويل برايس" إن الأمر لم يتوقف عند حد إعلان الاكتشافات الحديثة من النفط والغاز، بل تسعى مصر الآن وبقوة إلى تكوين شراكات في المنطقة العربية في مجال النفط والغاز، حيث شهد العام الماضي إعلانًا عن قيام مصر والأردن بزيادة تعاونهما في مشروعات توصيل الغاز داخل الأردن بخبرات مصرية من خلال شركات قطاع البترول المتخصصة، كما أعلن وزير الكهرباء العراقي، ماجد مهدي حنتوش، أنه تم الانتهاء من الخطط لاستكمال شبكة الكهرباء العراقية مع مصر خلال الفترة المقبلة.