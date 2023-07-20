نائب محافظ الوادى الجديد تلتقى وفد وزارة الثقافة لإقامة أسبوع ثقافى

التقت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد وزارة الثقافة الذي يزور المحافظة بهدف التنسيق لتنظيم أسبوع ثقافي بالمحافظة في ضوء اختيارها عاصمةً للثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣.

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والمخرج أحمد السيد المشرف العام على برنامج (أهل مصر)، والمخرج أحمد طه المسئول عن تنفيذ برنامج "ابدأ حلمك" الجاري تنفيذه على مسرح سينما هيبس بالخارجة، وابتسام عبد المريد مدير فرع الثقافة بالمحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ، أنّه من المزمع إقامة أسبوع ثقافي بالمحافظة تحت مظلة وزارة الثقافة خلال شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع مناسبة تعامد الشمس على معبد هيبس.

وأشارت إلى أن الأسبوع يضم مجموعة من الفعاليات واللقاءات الثقافية والفنية المقرر عقدها بمراكز وقرى المحافظة، بالإضافة لعرض ختامي مشروع "ابدأ حلمك" الجاري إعداده، لافتةً أنّه من المقرر إحياء حفل ختام ضخم على أرض معبد هيبس بالخارجة.