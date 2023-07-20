"مقبلش جنيه حرام".. القصة الكاملة لتحويل 2 مليون جنيه لمواطن بالخطأ فى أسوان

بعد إيداعه مبلغ مالى فى حسابه الشخصي ولم يراجع الايصالات البنكية التى حصل عليها وأثناء مغادرته باب البنك اكتشف أسوانى تحويل مبلغ 2 مليون و 650 الف جنيه لحسابه بالخطأ، وعندها كانت أمانته وأصله الطيب المتحكم فيه ليعود مره أخرى إلى الموظف ليخبره بالخطأ ولابد من استرجاع الأموال مباشرة.



"الدستور" تحاور الموطن الاسوانى الذى تم تحويل مبلغ 2 مليون جنيها و 650 الف جنيه عن طريق الخطأ لحسابه الشخصى بأحدى البنوك ، لنعرف التفاصيل.

كشف صبري محمد مصطفى، مدير الجمعية التعاونية لصيد الأسماك بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، أن الواقعة ترجع إلى أنه منذ حوالى أسبوع وتحديدًا يوم الأربعاء الماضى توجه إلى أحد البنوك حتى يورد مبلغ قدره 26 ألف و500 ‪ جنيه فى حسابه الشخصي، وأنه بعد إتمام جميع الإجراءات وأثناء توجهه للخارج تفاجأ أن الموظف أضاف للمبلغ بالخطأ صفرين ليصبح المبلغ 2 مليون جنيهًا و 650 الف جنيه.

وأضاف لـ"الدستور'' أنه بعد انتهاء إجراءات إيداع المبلغ الخاص به استلم الايصال ولكن لم ينظر فيه ولكن أثناء خروجه من البنك وردت إليه رسالة على هاتفه الشخصي من البنك تخبره أنه تم إيداع مبلغ 2 مليون جنيهًا و650 الف جنيه في حسابه الشخصي، الأمر الذى جعله يندهش و يقف فى مكانه إثر الصدمة.

وأشار إلى أنه توقع أن يكون مجرد خطأ في الرسالة التى وردت إليه فقط لذلك قرر مراجعة ورقة إيداع المبلغ التى استلمها من الموظف حتى يتأكد أنه تم إيداع مبلغه الأساسى وليس الذى ورد له على الهاتف، ولكنه اكتشف أن حتى فى الورقة التى استلمها من البنك مكتوب نفس الرقم وهناك خطأ فى المبلغ، ما أدى إلى أنه عاد إلى الموظف مرة ثانية لأصلاح الخطأ واسترجاع المبلغ إلى البنك مرة أخرى.

وعن ردت فعل الموجودين فى البنك عند أخبارهم أن هنا خطأ عبر لـ"الدستور" قائلاً: " رجعت على طول من الباب للموظف و قولتله يا استاذ فى غلط وكتبتلي مبلغ غير بتاعى وهو كان في ذهول شديد"، لافتًا إلى أن من شدة ذهول موظف البنك أن هناك خطأ كبير فى المبلغ لم يستطيع استكمال الإجراءات الخاصة باسترجاع الأموال لهم مرة أخرى وكان هناك عدد من الموظفين تابعوا معه حتى تم استرجاع الأموال للبنك.

واستكمل لـ" الدستور " قائلاً" الموظفين شكروني جامد والموظف كان بيبصلي فى ذهول كأنه بيشكرنى بعينه، وانا كان شعوري كله أنقذ الموقف لانى مش هقبل على نفسي جنيه حرام، والموظف اكيد فاتح بيت وعنده ولاد وانا مش هرضي حد يضر بسببي".

وحول تداول القصة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، أنه اخبر صديقه بتفاصيل ما جرى معه خلال إيداعه المبلغ المالى داخل أحد البنوك، ولكنه تفاجأ أن صديقه حكى الموقف عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعن طريق الصدفه علم من زوجته أن هناك منشور عنه ومرفق به صورته نشره صديقه عن الموقف.



وأضاف أنه بعدها راجع التعليقات الخاصة بالمنشور وكان هناك بعض الأشخاص ينتقدونه لأن لديه امانه وكان ذلك غريب بالنسبة له، كما أنه نال العديد من الدعوات والشكر على أمانته وهو ما ادخل الفرح َالسرور إلى قلبه قائلاً"كفاية عليا دعوات الناس دي".