أمريكا توافق على بيع صواريخ ومعدات بقيمة 2.9 مليار دولار لألمانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، موافقة الولايات المتحدة على تزويد ألمانيا بصواريخ جو - جو متوسطة المدى بقيمة 2.9 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها: "اتخذت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على بيع محتمل لمعدات عسكرية إلى حكومة ألمانيا، وذلك لصواريخ جو - جو متقدمة ومتوسطة المدى من طراز "إيه آي إم-120 أمرام" ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.9 مليار دولار".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن "الشريحة الجديدة تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "ناسامز"، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار "فوينيكس غوست" و"سويتش بليد"، ولم يتم تحديد عددها.

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم "البنتاجون" أيضًا نقل معدات إزالة الألغام، و150 شاحنة وقود، و115 مركبة تكتيكية لسحب المعدات ونقلها، وأنظمة اتصالات آمنة تكتيكية، وأنظمة حرب إلكترونية إلى كييف.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أعلنا خلال مكالمة هاتفية، في يناير، اعتزام بلديهما تسليم أوكرانيا مركبات مشاة قتالية من طرازات مختلفة.

كما تعهدت ألمانيا، التي تواجه ضغوطات دولية لتعزيز مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا، تزويد الأخيرة بمنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، حاذية بذلك حذو الولايات المتحدة.

وطلبت أوكرانيا من ألمانيا مرارا إرسال دبابات قتالية ألمانية رئيسية من طرز ليوبارد ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردير.

وتتحفظ الحكومة الألمانية على تسليم دبابات لكييف بحجة أن مثل هذا الإجراء يجب أن يُتخذ بالتشاور مع الحلفاء الغربيين وأن ألمانيا يجب ألا تتورط كما حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.