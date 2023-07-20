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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الاحتفال بمئوية ميلاد عبد الفتاح الجمل فى مكتبة مصر العامة بدمياط

عبد الفتاح الجمل
عبد الفتاح الجمل

ضمن فعاليات منتدى الثقافة والإبداع، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، تحتضن مكتبة مصر العامة بدمياط، في تمام الخامسة من مساء السبت المقبل، احتفالية بمئوية ميلاد الكاتب الراحل عبد الفتاح الجمل.

يتحدث في الاحتفالية دكتور إبراهيم منصور، أستاذ النقد والأدب الحديث بجامعة دمياط، حول مسيرة عبد الفتاح الجمل، ودوره في اكتشاف وتقديم أبرز الأسماء في عالم الأدب، خلال ستينيات القرن العشرين، من خلال الملحق الثقافي لجريدة المساء منذ العام 1962.

ولد عبد الفتاح الجمل في قرية محب بمحافظة دمياط، في الثاني والعشرين من شهر يوليو عام 1923، ورحل عن عالمنا في 18 فبراير عام 1994.

ويعد عبد الفتاح الجمل، صانع النجوم في عالم الفكر والأدب، حيث كانت أولى تجارب النشر لإبرز كتاب جيل الستينيات على يديه من خلال الملحق الثقافي لجريدة المسائي، ومن الأدباء والمبدعين الذين تبني عبد الفتاح الجمل مواهبهم الأدبية وقدمهم إلى القراء: الشاعر زين العابدين فؤاد، القاص سعيد الكفراوي، الشاعر سيد حجاب، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الكاتب الروائي محمود الورداني، القاص محمد حافظ رجب، يحيي الطاهر عبد الله، إبراهيم أصلان، القاص محمد البساطي، الكاتب الروائي يوسف القعيد، جمال الغيطاني، وغيرهم الكثيرين.

غير أن عبد الفتاح الجمل بجانب شهرته في اكتشاف المواهب االأدبية والإبداعية وتقديمها، له تجربته الإبداعية الخاصة، ومن إصداراته الأدبية نذكر من بينها: رواية"الخوف"، والتي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، في مجلدها الأول مؤخرًا، وفي أولى أعماله الأدبية والمنشورة في عام 1972"، بالإضافة إلى "خرافات إيسوب" في جزئين ، "وقائع عام الفيل كما يرويها الشيخ نصر الدين جحا"، "يوسف علي خزائن مصر"، "حكايات شعبية من مصر"، "أجمحة الربيع"، رواية "محب"، "آمون وطواحين الصمت".

الاحتفال بمئوية ميلاد عبد الفتاح الجمل في مكتبة مصر العامة بدمياط دكتور إبراهيم منصور جيل الستينيات الأدبي

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