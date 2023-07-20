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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى: نشكر الرئيس على الإفراج عن النشطاء السياسيين

المهندس بهاء ديمتري
المهندس بهاء ديمتري

قال بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين، ومنهم المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط الحقوقي باتريك زكي بمثابة خبر رائع،  مشيرًا إلى أن مشاركة القوى السياسية والوطنية في الحوار الوطني جاءت بعد تفاهمات وعقد الكثير من الاجتماعات والمناقشات مع المسئولين والراعين للحوار، واستجاب الرئيس لمطالبنا بتشكيل لجنة العفو الرئاسي، وحدثت الكثير من الإفراجات حتى إنه أفرج عما يزيد عن الألف شخص من المحبوسين في قضايا تتعلق بإبداء الرأي.

وأضاف "ديمتري"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحركة المدنية التزمت بمواصلة المشاركة في الحوار الوطني لدعم الحركة السياسية في مصر، مؤكدًا أن مصر أكبر من أن يهز أمنها أو استقرارها مجرد تعبير شخص عن رأيه، فحرية الرأي حق كفله الدستور، لافتًا إلى أن قرار الإفراج عن النشطاء السياسيين بمثابة اتجاه محمود يشكر عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وشدد "ديمتري"، أن قرار العفو الرئاسي سيعطي دفعة قوية للحوار الوطني، مطالبًا بالإفراج عن باقي المحبوسين في قضايا تتعلق بإبداء الرأي طالما لم يتورط في أعمال عنف، وفتح المجال السياسي وإتاحة الفرصة للأحزاب للعمل بشكل نشط.

وكان الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أعلن عن  أن مجلس أمناء الحوار أصدر بيانًا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

فيما أعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني ترحيبها بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين احتياطيًا.

الأمانة العامة للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان الناشط الحقوقي بهاء ديمتري فتح المجال السياسي لجنة العفو الرئاسي محمد الباقر

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