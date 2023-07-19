وزيرة التخطيط تلتقى أمين الجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة رولا دشتي - الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الشق الوزاري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري، والمنعقد تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن موضوع تمويل التنمية لا يزال في مقدمة أولويات مصر الوطنية والدولية ويتطلب تعاون جميع أصحاب المصلحة وتكامل مصادر التمويل المختلفة وكذلك إنشاء مصادر تمويل مبتكرة، معربة عن الثقة في قدرة الإسكوا على المساعدة في توجيه هذه العملية إلى الأمام؛ للوصول إلى نتيجة مثمرة جديرة بطموحاتنا في ضمان تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".

وأشادت السعيد بدور الإسكوا لدعمها في تقديم تقرير تمويل التنمية حيث كان جزءًا من مشروع يهدف إلى دراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية، لخلق آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، وقد تم اختيار مصر كأول دولة عربية في هذا المشروع الذي يعالج النطاق الكامل لتمويل التنمية.

وأشارت السعيد إلى ورشة العمل التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع الإسكوا حول أطر التمويل المتكاملة في مصر وتمويل أهداف التنمية المستدامة في مارس الماضي، موضحة أنه يمكن دعم تطوير إطار التمويل الوطني المتكامل في مصر من خلال ثلاث أدوات تفاعلية متتالية تم تطويرها وتتمثل في إطار عمل تقدير تكاليف أهداف التنمية المستدامة، ومحاكاة تمويل أهداف التنمية المستدامة، ومجموعة أدوات تحسين أهداف التنمية المستدامة؛ للاستجابة للطموحات المنصوص عليها في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية وخطط التنمية القطاعية.

وأوضحت السعيد أن مصر إحدى الدول التي حددت منذ البداية التحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية حيث تضمن التقرير الطوعي المقدم من مصر في 2018 أربعة تحديات رئيسية تعيق الوصول إلى أجندة الأمم المتحدة، وتعتبر القضية الأكثر إلحاحًا هي قضية التمويل، لذلك، يشير تقرير عام 2021 إلى الجهود المبذولة للتغلب على هذا التحدي.

وفيما يتعلق بورش العمل الإقليمية الخاصة بتقديم التقارير الوطنية الطوعية، أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص وزارة التخطيط على المشاركة في ورش العمل الإقليمية التي تنظمها الإسكوا لتحضير التقارير الوطنية الطوعية، لعرض تجربة مصر في إنتاج التقارير الطوعية الثلاثة والدروس المستفادة والتحديات.

كما تم خلال اللقاء مناقشة دعم الإسكوا فيما يخص مؤشر تنافسية المحافظات، ووجهت وزيرة التخطيط الشكر للجنة على ما قدمته من دعم في إطلاق مؤشر التنافسية.