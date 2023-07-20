إصدار لـ"العربية للتنمية الإدارية" يفوز بجائزة من معهد روى الأمريكى

حصل أحد إصدارات المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، على جائزة أفضل دراسة حول "قياس العائد على الاستثمار في رأس المال البشري" لعام 2022، وذلك من لجنة الجوائز والتقييم بمعهد قياس العائد على الاستثمار (ROI Institute) بولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت النتيجة في صيف 2023.

يهدف الإصدار الذي يحمل عنوان "قياس العائد على الاستثمار في رأس المال البشري"، للدكتور جمال الدين الخازندار، إلى تمكين المعنيين والمهتمين بتنمية رأس المال البشري من قياس العائد على رأس المال البشري بشكل صحيح وفعال، وإلى إظهار القيم الحقيقية والدور المؤثر للبرامج التدريبية وغيرها من الأدوات في تحسين الأداء المؤسسي، وفي زيادة القدرة التنافسية.

كما يتناول الإصدار خفض أو إزالة المهدر في استخدام الموارد المالية وغير المالية بالمنظمات لتحقيق أهدافها، وكذلك تمكين العاملين من تطوير قدراتهم، لإثراء منظماتهم، وكذلك إلى توجيه أولويات التنمية والتطوير بها استنادًا إلى مفهوم وممارسات التدريب الاستراتيجي Strategic Training إلى جانب التدريب التقليدي.

- الاستثمار في رأس المال البشري أحد محاور التنمية

ويوضح الإصدار أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد محاور التنمية البشرية التي تؤكد عليها المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة في أهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة والتي أطلقت في 2015/ 2016، وتؤكد عليها كذلك جامعة الدول العربية، من خلال ذراعها التنموية والممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وتأتي أهمية الإصدار، والذي اعتمد المؤلف فيه على المنهج الوصفي التحليلي في استعراض وتحليل "منهجية فيليبس" في قياس العائد على الاستثمار في رأس المال البشري، من فرضية أساسية تتمثل في "إمكانية قياس العوائد الملموسة وغير الملموسة الناجمة عن الاستثمار في رأس المال البشري بالمنظمات"، وكذلك على الحالات الدراسية ذات الصلة، والتي تؤكد صحة الفرضية السابقة وإظهار نتائج ومؤشرات أداء على المستويين الفردي والمؤسسي.

والدكتور جمال الدين الخازندار حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، في تخصص الموارد البشرية من جامعة "ميونج جي" في كوريا الجنوبية عام 1990، كما حصل على عدد من المؤهلات المهنية في تقييم الأداء والتميز المؤسسي والموارد والتنمية البشرية والاستراتيجية والقيادة من عدة جهات دولية، ونشرت له العديد من الأبحاث والدراسات والمقالات العلمية في مجالات الإدارة والقيادة والتدريب والتنمية في العديد من الدول، كما شارك متحدثًا، وبأوراق عمل في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية.