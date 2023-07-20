فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة الفنان الراحل محمد رشدى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الراحل محمد رشدي، الـ95 حيث ولد في العشرين من يوليو عام 1928، ورحل عن عالمنا في الثاني من مايو عام 2005 عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وفي السطور التالية نستعرض محطات في حياة الفنان الراحل محمد رشدي.

- ولد محمد محمد عبد الرحمن الراجحي، والشهير بمحمد رشدي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

- حفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية ثم جاء إلى القاهرة.

- التحق بمعهد فؤاد الموسيقي، وقدم أول أغنية هي «قولوا لمأذون البلد».

- فتحت له الإذاعة ميكروفونها غناءً وتلحينًا، حيثُ سجل للإذاعة ملحمة «أدهم الشرقاوي» ونجح نجاحا كبيراً.

- مثل محمد رشدي للسينما 6 أفلام.

- كون محمد رشدي وبليغ حمدي مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ثلاثيا فنياً عظيماً وكان هذا سبباً لبداية انتشار الأغنية الشعبية.

- غنى محمد رشدى أغاني دينية ووطنية في انتصارات حرب أكتوبر.

- قدم رشدي في رمضان أغاني مسلسل «ابن ماجه» وسجل آخر البوم له بعنوان «دامت لمين».

أشهر أعمال محمد رشدي

المارد: عام 1964

حارة السقايين- عدوية- 6 بنات وعريس- السيرك: عام 1965

فرقة المرح: عام 1969

ورد وشوك: عام 1971

أبرز أغاني محمد رشدي

من أغانيه المميزة: «طاير يا هوا، عالرملة، عدوية، عرباوي، كعب الغزال، مغرم صبابة، ميتى أشوفك، وهيبة، يا عبد الله ياخويا سماح، يا ليلة ما جاني الغالي».

وفاة محمد رشدي

توفي محمد رشدي يوم الاثنين 2 مايو 2005 عن عمر يناهز السادسة والسبعين عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وكان محمد رشدي قد دخل المستشفى قبل ذلك بشهر ونصف الشهر بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد بالإضافة إلى إصابته بالفشل الكلوي.