ملك المغرب يدعو نتنياهو لزيارة الرباط

دعا ملك المغرب محمد السادس، الأربعاء رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى زيارة رسمية حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجاء في رسالة بعثها ملك المغرب إلى نتنياهو: "فكما سبق وأكدت لكم، خلال محادثتنا الهاتفية بتاريخ 25 ديسمبر 2020، فإني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدَّد عبر القنوات الدبلوماسية، بما يناسبنا معاً".

الاتحاد الأوروبي يبدى استعداده إبرام اتفاق جديد للصيد البحرى مع المغرب

وسبق وأعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب فور أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع.

وكان انتهى أول أمس الإثنين اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع بين الطرفين العام 2019 بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021 بإلغائه لأنه يشمل مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء.