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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يتلقى دعوة لحضور أسبوع الطاقة فى كازاخستان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، سفير كازاخستان بالقاهرة خيرات لاما، ووفد الشركة الكازاخستانية  Qazaq Geophysics، ويضم كلًا من بيكاسيل أوكيشيف مدير عام الشركة وديمتري أينكن، مدير عام الشئون الفنية بحضور أيربولات جارفينباياولي مستشار سفارة كازاخستان بالقاهرة.

نقلها السفير الكازاخستاني

وتسلم المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، دعوة من نظيره الكازاخستاني لحضور أسبوع الطاقة في كازاخستان، والذي يقام في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية الكازاخستانية  في مجال الطاقة تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ورحب الوزير بالدعوة.

وشهد اللقاء بحث الفرص المتاحة للتعاون مع الشركة الكازاخستانية في مجال التعدين وأنشطة المسح الجيولوجي لمناطق التعدين،  حيث أبدت الشركة رغبتها في التعاون مع مصر في هذا المجال بما لديها من خبرات وتقنيات خاصة أنها نفذت أنشطة ناجحة للمسح من قبل في كندا.

وأشاد مسئولو الشركة بنجاح منتدى مصر للتعدين والتنظيم الرائع، وهو ما يعزز من جهود الوزارة في جذب الاستثمارات.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية أسبوع الطاقة في كازاخستان في استكشاف آفاق التعاون في مجال الطاقة، خاصة أن هناك 200 شركة للطاقة والمعادن تعمل في كازاخستان.

البترول والثروة المعدنية العلاقات الدبلوماسية الصحراء الشرقية الكازاخستانى المهندس طارق الملا وزير البترول سفارة كازاخستان

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