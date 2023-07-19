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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استغلوا الأزمة.. مباحث التموين تداهم تجار السجائر بأكتوبر

السجائر
السجائر

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط 18 ألف علبة سجائر مستوردة ومحظور بيعها، وتباع بأزيد من السعر الرسمي بحوزة تاجر جملة بأكتوبر، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. 

وردت معلومات إلي العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام أحد الأشخاص له معلومات جنايات وسبق ضبطه في عدد 4 قضايا سابقة آخرها القضية رقم 6116 لسنة 2019 (ضرب) والإتجار في السجائر المهربة جمركيًا والمحظور استيرادها، وتخزينها في المكان الكائن بأكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين قيامه بحجب كميات كبيرة من السجائر المحلية، واستغلال تلك الأزمة الموجودة بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبقيادة العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة.

تم ضبط المدير المستولى تبين أنه شقيق مالك المكان وشريكه والسابق ضبطه فى عدد 4 قضايا آخرها القضية رقم 1702لسنة 2013 (استعمال قسوة وعثر بحوزته على عدد 880 علبة سجائر مستوردة محظور استيرادها غير خالصة الرسوم الجمركية (مهربة).

ثانيًا: سجائر محلية مصرية الصنع

٤٤٩٠ علبة سجائر  وينستون 

١٥٠٠ علبة سجائر تارجت

١٦٥٠ علبة سجائر ميريت

١٦٥٠علبة سجائر مارلبورو 

٢٩٤٠ علبة سجائر إل إم

٥٧٠ علبة سجائر دافيدوف

١٠٠٠ علبة سجائر كليوباترا بوكس

٢٤٤٠ علبة سجائر كليوباترا

١٨ كرتونة معسل سلوم زنة ١٣٣ كجم

بلغ إجمالي المضبوطات:

عدد ١٧١٢٠ علبة سجائر مستوردة ومحلية الصنع وكذا عدد١٣٣كجم معسل سلوم .

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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