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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاعل كبير مع العروض الفنية لقصور الثقافة بمهرجان المانجو الثالث بأسوان

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالمهرجان السنوي للمانجو بأسوان للعام الثالث على التوالي، والتى انطلقت فعالياته بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل منذ 16 يوليو الحالي، وافتتحه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والقيادات التنفيذية والجامعية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية.

وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة إكرامى أبا زيد ومدحت محرم مجموعة من الفقرات المستوحاة من البيئة النوبية منها "الأراجيد ، الكف، التاتا، النجراشاد، السوق، الفرح النوبى"، وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف مجموعة رقصات من البيئة النوبية منها  "الصياد، وآه نوبه، الأراجيد، الغزل النوبى، ليلة الحناء، رقصات نوبية، رقصات سودانية.

أما فرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية فقدمت مجموعة من الفقرات المتنوعة منها "شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى اشر "الحلوة"، واه نور "يارب"، بليه "فرح"، الزفة النوبية بالدفوف بقيادة المدرب حسن عطا الله.

وقدمت فرقة كورال قصر ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي مجموعة الأغانى المتنوعة منها "ميدلى وطنى، حلوين من يومنا والله، صل على النبى، إن كان عالقلب مليش غيرك، قرب ياعمر المنى، حلاوة شمسنا، أما براوة"، عزف مقطوعة موسيقية "سهر الليالى".

فيما قدمت فرقة كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى وسحر أمير أغانى متنوعة منها "يا سلام على حبى وحبك، جارى يا حمودى، حرمنا من أنسك ليه، موال البارحة، يا دنيا سمعانى".

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IMG-20230719-WA0095
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IMG-20230719-WA0096
الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني المهرجان السنوي للمانجو اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فرقة أسوان للفنون الشعبية

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