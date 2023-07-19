قناة الناس| عوض إسماعيل: الأخذ بالأسباب من أهم دروس الهجرة النبوية (فيديو)

بثت قناة "الناس" الفضائية مقطع فيديو للدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أكد خلاله أن أهم الدروس التي تستوقفنا في الهجرة النبوية الشريفة، هو درس الأخذ بالأسباب البشرية المتاحة، وترك النتائج على الله سبحانه وتعالى.

وقال الدكتور عوض إسماعيل إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، رتب للخروج ترتيبًا مناسبًا مع صديقه أبوبكر، وحينما خرج من مكة إلى المدينة المنورة خرج من طريق آخر حتى يلبس على من يتبعوه، واختار رفيق الطريق الذي يدلهما فكان عبدالله بن أريقط.

وتابع الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أما الرفيق الثاني كان عامر بن فهيرة، ثم الرفيق الثاثل عبدالله بن أبى بكر، ثم أسماء بنت أبي بكر، وكل هذا فى إطار الأخذ بالأسباب".

وتقدم قناة "الناس" الفضائية، تغطيةً خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبوية، وباقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، احتفالًا بالهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1445ه.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/yClSRaXucaE

