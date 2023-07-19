محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الحوارية "الجمهورية الجديدة – حياة كريمة"

بحضور 400 شاب وفتاة..

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءً حواريًا موسعًا، بديوان عام المحافظة، مع أكثر من 400 شاب وفتاة من أعضاء الكيانات الشبابية التابعة للمديرية وتكريم المتميزين فى الانشطة الشبابية والرياضية وممثلى الكيانات الشبابية، وذلك ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة – حياة كريمة" تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعلى سيد وكيل وزارة العمل ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة وعادل فؤاد وأحمد سويفي وكيلًا مديرية الشباب والرياضة، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بجهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ويسرى سند مدير إدارة المواقف والمهندسة أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وسوزان محمد راضى منسق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بالمحافظة "حياة كريمة" ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة والدكتور هبة الجلالى مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعى، ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء فريق مراكز شباب مصر، وشباب يدير شباب yly وأندية التطوع والشباب المشارك في اللقاء والحوار والعشرات من الأشخاص ذوي الهمم والصحفيين والإعلاميين.

حيث بدأ اللقاء الحواري بالسلام الوطني وردد الحضور النشيد الوطني تعميقاً لقيم الولاء والانتماء، ثم عرض لفيلم تسجيلي عن إنجازات مديرية الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية وعرض للموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الشباب والرياضة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصرى ثم عرض لفيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال 8 سنوات فى كافة القطاعات، وخاصة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة والمبادرات التنموية، ثم كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والتى رحب فيها بالوزير المحافظ وكافة الحضور موجها الشكر للمحافظ على دعمها لكامل وحضوره اللقاءات الشبابية والحوارية مع الكيانات الشبابية بالمحافظة، وتلبيته لطلباتهم وإيجاد الحلول العاجلة للشكاوى والمشكلات التى يتم طرحها خلال اللقاءات وتكريمه المتميزين منهم فى كافة الأنشطة.

واستعرض محافظ أسيوط أهم الإنجازات التى تحققت على ارض المحافظة فى كافة القطاعات، وبخاصة المشروعات التنموية والخدمية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى أنه جار العمل بعدد 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه حتى الآن منها أكثر من 150 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه منها 9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، فضلًا عن مجمعات خدمة المواطنين والمجمعات الزراعية ومراكز تنمية الأسرة ومشروعات "سكن كريم" ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات الطرق ولأول مرة مراكز التأهيل الاجتماعي وتنمية الأسرة، والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، لافتًا إلى أنه يجرى احلال وتجديد ورفع كفاءة 82 مركز شباب بتكلفة 266 مليون جنيه بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، فضلاً عن استمرار العمل في إحلال وتجديد عدد 5 مستشفيات مركزية، وهي "منفلوط وديروط وحميات ديروط وساحل سليم وأبنوب"؛ لتصبح مستشفيات نموذجية استعدادًا لتطبيق نمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى إحلال كلي وتطوير أكثر من 139 وحدة صحية على مستوى القرى والمركز.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لمساعدة الأسر محدودة الدخل والشباب وذوى الهمم لفتح مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر مدرة للدخل ومساعدتهم على فتح معارض؛ لتسويق منتجاتهم وتبنيه لمبادرة القرى المنتجة بمراكز المحافظة المختلفة ومساعدة الأهالي وصغار الحرفيين على تسويق منتجاتهم وفتح منافذ تسويقية لهم بمراكز الشباب وبكافة القطاعات، داعيًا الشباب ومؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في المبادرة وإقامة مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى، والالتحاق بالبرامج التدريبية التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وتم خلال الجلسة الحوارية التي أدارها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تم استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الإبداعية وقام محافظ أسيوط بالإجابة على تساؤلات الشباب وطلباتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي بالمحافظة، والتوسع فى مشروعات الصرف الصحى بالقرى وخاصة قرى المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن استكمال أعمال الرصف فى الشوارع والميادين بالمدن التى تم نهو أعمال شركات المرافق بها، كما تم طرح مقترحات الشباب لتفعيل المبادرات الرئاسية والصحية وخاصة مبادرة "100 يوم صحة" وتوعية المواطنين بـأهميتها، والاستفادة من الخدمات التى تقدمها بالمجان من خلال 200 فرقة طبية.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لمقترحات الشباب الخاصة بتكثيف الرحلات الميدانية والزيارات للمشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، لتنمية وعى الشباب بالانجازات التى تتم على أرض المحافظة فى كافة القطاعات، للحفاظ على تلك المكتسبات واستدامتها، مؤكدًا أنه سيكون هناك لقاء مستمر ودوري للتواصل مع الشباب بمختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

وفى نهاية اللقاء الذى استمر أكثر من 3 ساعات، تم تكريم المتميزين فى كافة الأنشطة الشبابية والرياضية والحاصلين على بطولات رياضية، فضلاً عن تكريم ممثلى الكيانات الشبابية وتسليمهم شهادات التقدير.

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