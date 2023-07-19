قناة الناس.. داعية إسلامى: الهجرة النبوية تعلم المؤمن القيم والثبات على المبادئ (فيديو)

بثت قناة "الناس" الفضائية مقطع فيديو للداعية الإسلامي الشيخ أحمد سيف الدين، أكد من خلاله أن تمسك المؤمن بالمبادئ والقيم والأخلاق، من الدروس المهمة التي نستحضرها من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تظهر أثناء الابتلاء والمحن.

وقال الشيخ أحمد سيف، إن الرسول الكريم كان مشهورًا بين قريش إنه الصادق الأمين، لدرجة أنه بعد بعثته وتكذيبه في دعوة النبوة، كانوا يتركون الأمانات عنده، وكان بيحافظ عليها حتى لما هاجر ترك سيدنا علي بن أبى طالب في فراشه ليس خديعة للمشركين فقط، وإنما لكي يرد للمشركين أماناتهم".

وتابع: "معيار التعامل بالأخلاق الحسنة هو الثبات عليها، مهما كان تصرف الطرف الآخر، وفي موقف ثاني لما تعرض سراقة بن مالك لسيدنا النبي وصاحبه، لكي يفوز بالجائزة التي أقرتها قريش لم يدل عليهم، فلما اقترب من سيدنا النبي فغاصت أرجل الحصان، فقال لسيدنا النبي أعطني الأمان فأعطاه الأمان، وبشره أنه هيأخد أساور كسرى، إن لم يدل قريش على مكانهم".

تقدم قناة "الناس" الفضائية، تغطيةً خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبوية، وباقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، احتفالًا بالهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1445ه.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/d4owUYw9qOg