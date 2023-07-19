ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. داعية إسلامى: الهجرة النبوية تعلم المؤمن القيم والثبات على المبادئ (فيديو)

الشيخ أحمد سيف الدين
الشيخ أحمد سيف الدين

بثت قناة "الناس" الفضائية مقطع فيديو للداعية الإسلامي الشيخ أحمد سيف الدين، أكد من خلاله أن تمسك المؤمن بالمبادئ والقيم والأخلاق، من الدروس المهمة التي نستحضرها من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تظهر أثناء الابتلاء والمحن.

وقال الشيخ أحمد سيف، إن الرسول الكريم كان مشهورًا بين قريش إنه الصادق الأمين، لدرجة أنه بعد بعثته وتكذيبه في دعوة النبوة، كانوا يتركون الأمانات عنده، وكان بيحافظ عليها حتى لما هاجر ترك سيدنا علي بن أبى طالب في فراشه ليس خديعة للمشركين فقط، وإنما لكي يرد للمشركين أماناتهم".

وتابع: "معيار التعامل بالأخلاق الحسنة هو الثبات عليها، مهما كان تصرف الطرف الآخر، وفي موقف ثاني لما تعرض سراقة بن مالك لسيدنا النبي وصاحبه، لكي يفوز بالجائزة التي أقرتها قريش لم يدل عليهم، فلما اقترب من سيدنا النبي فغاصت أرجل الحصان، فقال لسيدنا النبي أعطني الأمان فأعطاه الأمان، وبشره أنه هيأخد أساور كسرى، إن لم يدل قريش على مكانهم".

تقدم قناة "الناس" الفضائية، تغطيةً خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبوية، وباقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، احتفالًا بالهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1445ه.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/d4owUYw9qOg 

قناة الناس الهجرة النبوية احتفالات الهجرة النبوية دروس الهجرة المبادئ والقيم

الأكثر قراءة

موعد انتهاء الموجة الحارة 2023

كمال أبورية: "أحمد هيبقى أحسن منى بكتير"

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال

أول تعليق من كارتيرون على صفقة إمام عاشور

ننشر أسماء الطلاب المقبولين لإجراء كشف الهيئة بمدارس تمريض بني سويف

أول تعليق لعميد “طب الوادى الجديد” بعد رسوب 72% من طلاب الدفعة الأولى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق