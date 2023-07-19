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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يتعاقد مع تيانى ريندرز قادمًا من ألكمار

تياني ريندرز
تياني ريندرز

أعلن نادي ميلان الإيطالي، الأربعاء، عن تعاقده مع الهولندي تياني ريندرز قادمًا من ألكمار حتى صيف 2028.

وأصبح ريندرز خامس صفقات ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش، روبين لوفتس تشيك، من تشيلسي الإنجليزي، إضافة لـ ماركو سبورتيلو، والموهبة الأرجنتينية لوكا روميرو.

ورحب ميلان عبر موقعه الإلكتروني بلاعبه الجديد الذي وقع عقدًا يربطه بالفريق لمدة 5 سنوات قادمة، قادمًا من ألكمار الهولندي.

وسيرتدي تياني ريندرز مع فريقه الجديد، ميلان، القميص رقم 14.

وقدرت تقارير صحفية قيمة انتقال تياني ريندرز من ألكمار إلى ميلان، مقابل 20 مليون يورو + إضافات.

وسجل ريندرز 9 أهداف إضافة لصناعة 11 آخرين في 105 مباريات مع فريقه ألكمار ببطولة الدوري الهولندي.

ونال ريندرز أول استدعاء له لتمثيل منتخب هولندا، في يونيو الماضي، لاستكمال مشوار "الطواحين" في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ميلان ألكمار ريندرز تياني ريندرز ميلان الإيطالي

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