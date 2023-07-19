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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تُجرى معاينة لموقع عقار الخليفة المنهار

جريدة الدستور

 أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الرابع، بناءً على تكليف المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية- في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة لموقع عقار الخليفة المنهار والكائن بحارة "المدرسة" المتفرعة من شارع المحجر- التابع لحي الخليفة.

حيث انتقل فريق من النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الرابع، برئاسة المستشارة علا غرابة - مدير النيابة، وعضوية المستشارة سارة مكرم - الوكيل العام، ونهال الشناوي - رئيس النيابة، لموقع العقار، وتبين من المعاينة أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقد تم بناؤه بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وأنه عصر أمس، انهار السقف الداخلي بجميع الأدوار للحجرات المطلة على ناصية العقار، وقد نَجَمَ عن الحادث وفاة سيدة من قاطني العقار، وإصابة أخرى. 

وتولت النيابة التحقيق، حيث استمعت الأستاذة  نهال الشناوي - رئيس النيابة، لأقوال كل من مهندس التنظيم المختص، ومفتش المباني عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، كما اطلعت على ملف العقار الموجود بالحي، حيث تبين أنه بعد زلزال ١٩٩٢، قامت اللجنة المشكلة لمعاينة العقارات المتضررة من الزلزال، بمعاينة العقار وأصدرت تقريرها بالإزالة الجزئية وترميم باقي العقار، وأن العقار محرر بشأنه محضرا عدم تنفيذ للترميم الأول بتاريخ ١١/ ١/ ١٩٩٨، والثاني بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٩٩٩.

وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لتحديد أسباب الانهيار الجزئي لسقف العقار، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقار، وعرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة الجنوبية لإعداد تقرير فني عن حالة العقار حاليًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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