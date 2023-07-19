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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام الصين تعزيز سبل التعاون المشترك

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام دولة الصين تعزيز التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، يانغ يي القنصل العام لدولة الصين، جاء ذلك في إطار زيارة المحافظ لدولة الصين والتي تعد الزيارة الأولى لمحافظ مصري إلى مقاطعة ستشوان بالصين، والتي كان لها عميق الأثر في دعم أواصر العلاقات بين البلدين، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك.

في البداية؛ رحب المحافظ بقنصل عام الصين، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال الاستثماري.

ومن جانبه، وجه قنصل عام الصين الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، كما أعرب عن سعادته لزيارة اللواء محمد الشريف لدولة الصين وزيارته لمقاطعة ستشوان. 

وأوضح أن تلك الزيارة كانت حافز للعديد من الوفود الصينية للاهتمام بزيارة الإسكندرية والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة.

من جانبه، أبدى الشريف سعادته بهذه الزيارة وخاصة ما لمسه من تطور تكنولوجي كبير تتمتع به دولة الصين خلال زيارته للعديد من المصانع ومنها: مصنع الطائرات بدون طيار وزيارته لمصانع الجسور والكباري.

وأكد المحافظ أنه يرحب بمقابلة الوفود الصينية التي ترغب في الاستثمار علي أرض الإسكندرية، مؤكدا الاستعداد التام لتذليل كافة التحديات لإقامة المشروعات التنموية التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وكان قد شهد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة الإسكندرية للبطولة العربية للناشئين والشباب والرجال لبناء الأجسام والكلاسيك والفيزيك، وذلك للعام الثاني على التوالي. والتي ستقام في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2023م.

وأعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته باستضافة الإسكندرية البطولة العربية لبناء الأجسام للعام الثاني على التوالي، كما رحب بكافة الوفود المشاركة في البطولة، مؤكدا أن الإسكندرية دائما تُرحب وتفتح ذراعيها لاستقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

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الإسكندرية القنصل العام لدولة الصين أواصر العلاقات بين البلدين دولة الصين تعزيز العلاقات

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