العفو الرئاسى عن باتريك زكى.. المستشار محمود فوزى: بادرة كريمة من الرئيس السيسى

علق المستشار محمود فوزي، رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادرة بحقهم أحكام قضائية، من بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر، في إطار استخدام الرئيس سلطاته الدستورية، واستجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.



وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز، الرئيس السيسي فاجأ الجميع بالمتابعة الدقيقة لكل ما يدور والاستجابة الكريمة والسريعة والعاجلة، مشيرًا إلى أن نحن في أجواء الحوار الوطني ويتم بناء توافقات واتفاق ونظرة إيجابية للمستقبل.



وتابع رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة اتجهت منذ سنة وأكثر لبناء هذه الأجواء، والرئيس السيسي استخدم السلطة الدستورية المقررة له في العفو عن عدد من المحكوم عليهم، وهذا الأمر سلطة دستورية خالصة ومطلقة للرئيس عبدالفتاح السيسي يستطيع أن يستخدمها أو لا يستخدمها.