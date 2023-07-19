المصريين الأحرار: الرئيس السيسى يسمو بمبدأ الإنسانية ويحتوى أبناءه

وجّه حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره قرارًا جمهوريًا، بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية.

وقال الحزب في بيان له، إن الرئيس أصدر القرارات من واقع صلاحياته الدستورية ومن منطلق إنساني بحت وهذا ليس أمرًا جديدًا عليه، ولذا جاء قراره بالعفو عن عدد من المحبوسين والصادرة بحقهم أحكام جاء من منطلق حرصه على مصيرهم وحال ذويهم.

وأكد حزب المصريين الأحرار أنه على يقين أن الرئيس كان سيتخذ تلك القرارات حيال شباب مصر سواء جاءت مناشدة وطنية من الحوار الوطني والقوى السياسية أو لم تأتِ، لأنه دومًا يتعامل بروح الأبوة مع الجميع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وفي ذات السياق ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.