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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذا أثلتيك: أهلي جدة يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم محرز

رياض محرز
رياض محرز

توصل نادي أهلي جدة السعودي إلى لاتفاق مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن انتقال الجزائري رياض محرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض أهلي جدة مفاوضات قوية مع مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية من أجل التوصل لاتفاق بشأن انضمام رياض محرز.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك فإن إدارة أهلي جدة توصلت لاتفاق مع مانشستر سيتي لانضمام رياض محرز، مشيرة إلى أن النادي السعودي حجز مكان الفحص الطبي الخاص بانضمام اللاعب.

ولعب رياض محرز 47 مباراة خلال الموسم المنقضي مع مانشستر سيتي، وسجل 15 هدفًا وصنع 13 لزملائه في الفريق.
وأفادت الشبكة أن الصفقة ستكلف النادي مبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو حوافز إضافية.

ويلعب رياض محرز ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله من نادي ليستر سيتي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وأفادت أن اللاعب سينضم بعقد مدته 3 سنوات إضافة إلى إمكانية إضافة موسم رابع في العقد.

وبدأ رياض محرز مسيرته ضمن صفوف نادي سارسيل الفرنسي، وانتقل لنادي كامبار في صفقة انتقال حر في عام 2009 وفي العام التالي انضم لرديف نادي هافر ثم صعد للفريق الأول في صيف 2011؛ وقضى 3 مواسم مع النادي قبل الانضمام لنادي ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2014.

وساهم محرز في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز في موسم 2015-2016.

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