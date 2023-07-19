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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«سامسونج للإلكترونيات» تدعو عملائها لمتابعة فعاليات "Galaxy Unpacked 2023" علي قنواتها الرسمية والمقامة في العاصمة الكورية "سيول"

سامسونج
سامسونج

أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق أول حدث Unpacked في العاصمة الكورية سيول يوم 26 يوليو الجاري، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لإطلاق سلسلة الهواتف الجديدة القابلة للطي، ومن المقرر بث الحدث مباشرة على Samsung.com وغرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط وقناة سامسونج على اليوتيوب، بدءً من الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مصر.

وقد قامت سامسونج للإلكترونيات بإصدار فيلم عالمي جديد ضمن حملة  "انضم إلى الجانب الآخر"، حيث تقدم إعلانات تشويقية لهذه السلسلة الجديدة من الهواتف. ويمثل فيديو الحملة الجديدة "انضم إلى الجانب الآخر" امتدادًا للفيديو الذي تم إصداره في سبتمبر الماضي، وتدعو الشركة فيه عملائها للاستمتاع بالابتكار، ويستعرض هذا الجزء طرقًا فريدة لاستخدام الأجهزة القابلة للطي، وقدرة هذه الأجهزة على تحدّي كل ما يعرفه المستهلكون عن الهاتف الذكي العادي بطريقة مرحة من خلال مقاطع الفيديو. 

وقالت سونيا تشانغ، نائب رئيس مجموعة تسويق العلامات التجارية لأعمال eXperience Business في سامسونج للإلكترونيات:يعد "الجانب الآخر" أكثر من الجهاز، بل طريقة التفكير والمعيشة. إنه عالم جديد ومنفتح لأولئك الذين تنتظرهم تجارب أفضل ومن يرغبون في تجاوز حدود الأشياء الطبيعية وتجربة شيء جديد. ومن خلال سلسلةGalaxy Z، توفر سامسونج ابتكاراً يتحدى المعايير لإعادة تعرفة ما يمكن للهاتف الذكي القيام به ويتخطى الحدود التقليدية لفتح عالم جديد من التجارب.

وفي هذا الإطار، قامت سامسونج للإلكترونيات بدعوة جميع عملائها المهتمين بأحدث التقنيات في مجال الهواتف المحمولة لمتابعة حدث Galaxy Unpacked 2023 عبر قنواتها الرسمية، حيث ستعرض من خلاله أحدث ابتكاراتها.

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