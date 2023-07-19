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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بدءًا من غدٍ الخميس 20 يوليو وحتى الثلاثاء 25 يوليو 2023، على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع المناطق.

وذكرت الأرصاد في بيانها أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

أمَّا بالنسبة للظواهر الجوية تكونت شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد أنّها تتمثّل في شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشيرة إلى أنَّه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة، ممَّا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع، كما أن بعض المناطق تشهد نشاطًا للرياح خلال هذه الفترة.

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