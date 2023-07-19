موسم صيف 2023.. "بويكا" يروج لفيلمه الجديد "مطرح مطروح"

روج الفنان العالمى سكوت آدكنز، الشهير بـ"بويكا"، لفيلمه الجديد الذي يشارك فيه "مطرح مطروح"، مع الفنان المصري الكبير محمود حميدة، وكريم عفيفي.

ونشر الفنان البريطاني آدكنز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتداول الصور والفيديوهات القصير إنستجرام فيديو له وهو يتحدث عن العمل السينمائي وكتب على الفيديو: "مطرح مطروح بجميع السينمات".

https://www.instagram.com/reel/Cu4T1cfAVFP/

أبطال فيلم "مطرح مطروح"

يشارك في بطولة فيلم "مطرح مطروح" الفنان الكبير محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر ومحمد السعدني وسامي مغاوري والفنان العالمى سكوت آدكنز وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

أحداث فيلم "مطرح مطروح"

تدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر، خلال نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية.