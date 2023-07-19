ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: اجتماع الحكومة بالعلمين استعرض برنامج الطروحات الحكومية الجديدة

كمال ريان
كمال ريان

كشف كمال ريان، الكاتب الصحفي، المتخصص في شئون مجلس الوزراء، عن أن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي اليوم بمقر الحكومة الجديد بمدينة العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء استعرض اليوم عددًا من الملفات منها أنشطة الرئيس السيسي خلال هذا الأسبوع وقمة دول جوار السودان وغيرها.


وأضاف ريان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية" إكسترا نيوز"،  أن الاجتماع استعرض برنامج الطروحات الحكومية الجديدة وأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة لتيسير الطروحات الحكومية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.


وتابع، أن رئيس الوزراء ذكر خلال اجتماع الحكومة اليوم أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، وهذا نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تتعرض لها البلاد مؤخرًا، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك في الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة والذي انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على شبكات الكهرباء.

 

اجتماع الحكومة اجتماعه اجتماعه الأسبوعي استهلاك الغاز اكسترا نيوز الأنشطة الاقتصادية الحكومية الاستهلاك

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

سيدتان و3 رجال.. الإعدام للمتهمين بقتل سائق "توك توك" فى الإسكندرية

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع بفيصل

تفاصيل صادمة فى واقعة مقتل وإصابة طفلين على يد صديقة الأب بالبساتين

تحويلات مرورية لمدة 45 يومًا لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بالمقطم

بعد إعلان انضمامه رسميًا.. كيف تفاعل جمهور الأهلي مع صفقة إمام عاشور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق