كاتب صحفى: اجتماع الحكومة بالعلمين استعرض برنامج الطروحات الحكومية الجديدة

كشف كمال ريان، الكاتب الصحفي، المتخصص في شئون مجلس الوزراء، عن أن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي اليوم بمقر الحكومة الجديد بمدينة العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء استعرض اليوم عددًا من الملفات منها أنشطة الرئيس السيسي خلال هذا الأسبوع وقمة دول جوار السودان وغيرها.



وأضاف ريان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية" إكسترا نيوز"، أن الاجتماع استعرض برنامج الطروحات الحكومية الجديدة وأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة لتيسير الطروحات الحكومية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.



وتابع، أن رئيس الوزراء ذكر خلال اجتماع الحكومة اليوم أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، وهذا نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تتعرض لها البلاد مؤخرًا، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك في الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة والذي انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على شبكات الكهرباء.