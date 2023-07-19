ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ذا ناشيونال: تراجع فرصة حدوث ركود اقتصادى فى الولايات المتحدة

ارشيفية
ارشيفية

قال بنك جولدمان ساكس إن احتمالية انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود تراجعت أكثر، حيث تشير بيانات الربع الثاني الأقوى إلى أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال مرنًا.

توقعات إيجابية للاقتصاد الامريكي 

ووفقًا لما نقلته صحيفة ذا ناشيونال فقد قال البنك الاستثماري في أحدث تقرير له إن فرصة حدوث انكماش في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ12 المقبلة قد انخفضت إلى 20 في المائة من تقدير سابق بلغ 25%.

وهذه هى المراجعة الثانية بالهبوط في أقل من شهر بعد أن خفض بنك جولدمان ساكس تقديراته بشأن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 25 في المائة في الأسبوع الأول من(يوليو)، مشيرًا فقط إلى التأثير الاقتصادي المتواضع الناجم عن ضائقة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة. 

وقال جان هاتزيوس كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في جولدمان ساكس: لا يزال آخر تقدير أعلى بقليل من "المتوسط غير المشروط لاحتمال ما بعد الحرب البالغ 15 في المائة - ولكنه أقل بكثير من متوسط 54 في المائة بين المتنبئين في أحدث استطلاع لوول ستريت جورنال.

وتابع "السبب الرئيسي لخفضنا هو أن البيانات الأخيرة [عززت] ثقتنا بأن خفض التضخم إلى مستوى مقبول لن يتطلب ركودًا".

في وقت سابق من هذا الشهر، توقع الاقتصاديون في البنك أن يبلغ متوسط النمو السنوي هذا العام 1.8 في المائة، وهو أعلى بكثير من إجماع اقتصاديي القطاع الخاص وتوقعات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وظل النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مرنًا في الربع الثاني، مع تتبع الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.3 في المائة.

وقال جولدمان ساكس إن معنويات المستهلكين انتعشت أيضًا بشكل حاد من المستويات المنخفضة، بينما تراجعت البطالة مرة أخرى إلى 3.56 في المائة في يونيو ، كما عكست مطالبات البطالة الأولية أيضًا الزيادة الحادة الأخيرة لها.

وقال هاتزيوس: "نتوقع بعض التباطؤ في الربعين المقبلين، ويرجع ذلك في الغالب إلى تباطؤ نمو الدخل الشخصي الحقيقي القابل للتصرف بالتتابع- لا سيما عند تعديله لاستئناف مدفوعات ديون الطلاب في (أكتوبر)- والتسبب في انخفاض الإقراض المصرفي".

ذا ناشيونال اقتصاد لاقتصاد الامريكي توقعات ايجابية الركود الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

موعد انتهاء الموجة الحارة 2023

كمال أبورية: "أحمد هيبقى أحسن منى بكتير"

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال

أول تعليق من كارتيرون على صفقة إمام عاشور

ننشر أسماء الطلاب المقبولين لإجراء كشف الهيئة بمدارس تمريض بني سويف

أول تعليق لعميد “طب الوادى الجديد” بعد رسوب 72% من طلاب الدفعة الأولى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق