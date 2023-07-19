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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"7 آلاف جنيه.. وجثة ممزقة".. اعتداء دموي من شاب لوالدته بالبحيرة

حبس
حبس

« جنيهات فكة تصل لمبلغ سبعة آلاف جنيهًا وجثة ممزقة بالطعنات والجروح في الوجه».. هذه هي حصيلة جريمة قتل شاب متسول مصاب بمرض نفسي لوالدته في مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

استجداء المارة

تفاصيل مؤلمة رواها شهود العيان في واقعة مقتل سيدة خمسينية على يد ابنها المتسول المصاب بمرض نفسي لتنتهي حياتها بطريقة مأساوية حيث أصيب الشاب حالة هياج أفقدته توازنه وتحكمه في نفسه فبعد إصابته بحالة من الصرع والخوف تعدى على والداته بسلاح أبيض.

المتهم كان طليق في الشوراع يتسول ويستجدي المارة، وبتفتيش مسكنه عقب الجريمة تم العثور على مبلغ سبعة آلاف جينه فكة من العملات المعدنية، حيث اعتاد المتهم التسول بآيات القرآن الكريم في الأماكن العامة والمقاهي.


آخر تطورات القضية
وقررت نيابة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل والدته، مع إيداعه أحد مستشفيات الأمراض العقلية لمدة 45 يوما، لبيان مدى قواه العقلية عند ارتكاب الجريمة مع إعداد التقرير بالحالة النفسية له.


تفاصيل البلاغ
كان تلقي مركز شرطة كوم حمادة، بلاغًا من الأهالي بمقتل سيدة على يد ابنها، وبالانتقال تبين وفاة "عواطف .ع.ز" 58 عامًا، على يد نجلها بعدما وجه لها عدة طعنات بسكين في الوجه والأذن، "إبراهيم م" 30 عامًا، عاطل.


تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبسؤال جيرانه أفادوا بأنه يتلقى علاجًا نفسيًا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تفاصيل البلاغ مرض نفسى محافظة البحيرة مقتل سيدة خمسينية سلاح أبيض التسول بآيات القرآن الكريم

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