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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجمعة.. قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة بالمنيا

المهندس رجب السعيد
المهندس رجب السعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة في شمال المحافظة بعد غد الجمعة، ولمدة 10 ساعات تقريبا وذلك لإصلاح خط طرد رئيسي بمحطة الصعايدة.

وقال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب في محافظة المنيا، إن انقطاع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة سيكون بعد غد الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءا، بسبب إجراء أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة مياه الصعايدة قطر 850 مم.

وناشد رئيس شركة مياه محافظة المنيا، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية الخدمية التي تعمل في يوم الجمعة بتوفير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع. وشركة مياه المنيا خصصت أرقاما للتواصل معاها في حال وجود اي استفسارات أو شكاوي وهي: الخط الساخن 125- موبايل 01271196196- 01050509013- واتساب 01271269587- أو من خلال إرسال رسالة نصية علي الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث سيتم التعامل مع أي استفسارات أو شكاوى على الفور من خلال الفريق المكلف بالرد على المواطنين والتواصل معهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة حريصة على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح بخط طرد المياه الرئيس بمحطة مياه الصعايدة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية مرة أخرى، مشيرا إلى أن الشركة تهدف دائما إلى رفع كفاءة كافة الخدمات التي تقدمها سواء في قطاع مياه الشرب بتوفير كوب مياه شرب نقي وآمن وصحي والقضاء على ظاهرة انقطاع المياه وفي قطاع الصرف الصحي تقوم بإصلاح أية أعطال على الفور، مؤكدا أن الشركة حريصة على تقديم أفضل الخدمات التي تقدمها للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

رئيس مياه المنيا قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة إصلاح خط طرد رئيسي بمحطة مياه الصعايدة الجمعة القادمة المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

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