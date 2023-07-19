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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لقهوجى والمؤبد لصديقه قتلا عامل فى الفيوم

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام بمعاقبة قهوجي بالإعدام شنقًا والمؤبد غيابيا؛ لإدانتهما بقتل شاب يدعى محمد محمود عامل بمحل كشري، عقب نشوب مشاجرة، بمنطقة كيمان فارس.

تعود تفاصيل الواقعة التي حملت رقم 20685 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2453 كلي الفيوم، إلى ورود بلاغًا لشرطة النجدة بمقتل عامل في محل كشري بمنطقة كيمان فارس بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب علبة كشري، وانتقلت قوات الأمن على الفور.

وتبينّ مقتل عامل بالمحل إثر إصابته بطلق ناري من فرد خرطوش على يد قهوجي مقيم بمنطقة الصوفي بمساعدة صديقه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وأفادت التحريات أن مشاجرة نشبت بين القهوجي وصديقه والعامل، بسبب علبة كشري والتي بدأت بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قرر على إثرها القهوجي على إثرها إنهاء حياة العامل بواسطة فرد خرطوش كان يحمله، وبمساعدة صديقه، وأطلق النيران على العامل فأراده قتيلًا في الحال.

محكمة جنايات الفيوم قهوجي الإعدام محل كشري شاب

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