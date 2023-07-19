رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس مجلس الدولة لتهنئته بالمنصب الجديد

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، يصاحبه وفدًا رفيع المستوى من المستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.

جاء ذلك بحضور كلٍ من: المستشارة فهيمة الحكيم، والمستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

جاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار حافظ عباس، بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.



من جهته، حرص المستشار حافظ عباس، على التأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة، كما شدد على أهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دعائم دولة القانون.