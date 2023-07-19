ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صفقات الريال الجديدة تشارك في معسكر أمريكا استعدادًا للموسم المقبل

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق التي تستعد للسفر لخوض الجولة التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

ويستعد ريال مدريد لخوض منافسات الموسم الجديد 2023 - 2024، من خلال جولة تحضيرية صيفية، حيث ينطلق معسكر الفريق الملكي إلى الولايات المتحدة لخوض 4 مباريات ودية.

قائمة ريال مدريد للجولة الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية

وشهدت قائمة الريال تواجد الصفقات الجديدة، مثل: جود بيلينجهام، فران جارسيا، أردا جولر، خوسيلو وبراهيم دياز.

وجاءت قائمة ريال مدريد التي تستعد لمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - دييجو بينيرو - فران.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - ناتشو فرنانديز - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - نيكو باز.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس – خوسيلو - براهيم دياز.

موعد مباريات ريال مدريد الودية في الجولة التحضيرية للموسم الجديد

ويخوض ريال مدريد 4 مباريات ودية خلال جولته الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الميرنجي لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

ويستعد الريال لمواجهة نظيره ميلان الإيطالي، الاثنين المقبل على ملعب "روز بول" في باسادينا، بمقاطعة لوس أنجلوس، ثم مواجهة مانشستر يونايتد، يوم الخميس الموافق 27 يوليو، في هيوستن.

ويبدأ ريال مدريد الاستعداد لمواجهة غريمه برشلونة في كلاسيكو ودي، يوم الجمعة الموافق 29 يوليو أو السبت 30 يوليو، في دالاس، ثم يلتقي بنظيره يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، في أورلاندو.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024 في الدوري الإسباني "الليجا"، يوم 12 أغسطس المقبل.

ريال مدريد قائمة ريال مدريد أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي الولايات المتحدة الامريكية بيلينجهام

الأكثر قراءة

14 ضحية.. حبس مالك شقة تسبب فى انهيار عقار بحدائق القبة

الفنانة إيمي سالم تعارض على حبسها 3 سنوات في تبديد شيكات

الإعدام لـ5 متهمين فى قتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

"7 آلاف جنيه.. وجثة ممزقة".. اعتداء دموي من شاب لوالدته بالبحيرة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

"70 ألف وظيفة خالية".. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقات تعيين فى 5 وزارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق