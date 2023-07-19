صفقات الريال الجديدة تشارك في معسكر أمريكا استعدادًا للموسم المقبل

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق التي تستعد للسفر لخوض الجولة التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

ويستعد ريال مدريد لخوض منافسات الموسم الجديد 2023 - 2024، من خلال جولة تحضيرية صيفية، حيث ينطلق معسكر الفريق الملكي إلى الولايات المتحدة لخوض 4 مباريات ودية.

قائمة ريال مدريد للجولة الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية

وشهدت قائمة الريال تواجد الصفقات الجديدة، مثل: جود بيلينجهام، فران جارسيا، أردا جولر، خوسيلو وبراهيم دياز.

وجاءت قائمة ريال مدريد التي تستعد لمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - دييجو بينيرو - فران.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - ناتشو فرنانديز - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - نيكو باز.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس – خوسيلو - براهيم دياز.

موعد مباريات ريال مدريد الودية في الجولة التحضيرية للموسم الجديد

ويخوض ريال مدريد 4 مباريات ودية خلال جولته الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الميرنجي لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

ويستعد الريال لمواجهة نظيره ميلان الإيطالي، الاثنين المقبل على ملعب "روز بول" في باسادينا، بمقاطعة لوس أنجلوس، ثم مواجهة مانشستر يونايتد، يوم الخميس الموافق 27 يوليو، في هيوستن.

ويبدأ ريال مدريد الاستعداد لمواجهة غريمه برشلونة في كلاسيكو ودي، يوم الجمعة الموافق 29 يوليو أو السبت 30 يوليو، في دالاس، ثم يلتقي بنظيره يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، في أورلاندو.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024 في الدوري الإسباني "الليجا"، يوم 12 أغسطس المقبل.