"صحة الشيوخ" تطالب الحكومة بالتوعية بمرض الجُذام

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بشأن الموافقة على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام، موضحًا أن ذلك جاء بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض.

وأضاف البدري، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع القانون يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة أن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام، اعتبارًا من عام 1994، لافتًا إلى أن معدل الانتشار وصل لأقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.

وشدد البدري، على ضرورة وجود حملات توعوية بالوحدات الصحية ومراكز الصحة بمختلف محافظات الجمهورية حول هذا المرض وغيره من الأمراض، وكيفية التعامل معها، مشيرًا إلى أن المرض يؤثر بشكل أساسي على الجلد، والأعصاب، والأسطح المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسبب تقرحات الجلد، وتلف في الأعصاب وضعف في العضلات.

وأوضح البدري، أن فترة الحضانة لمرض الجذام تتراوح في العادة من 5 لـ 7 سنوات، ويمكن أن تتراوح بين 9 أشهر وحتى 20 سنة، وغالبًا ما تبدأ الأعراض بالظهور بعد 3 إلى 5 سنوات من الإصابة بالعدوى، مؤكدًا أن نسبة انتشاره في مصر ضئيلة جدًا.