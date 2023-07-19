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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخريج أول دفعة من قسم المشغولات الصوفية بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، اليوم الأربعاء، حفل تكريم تخريج أول دفعة لفصل المشغولات الصوفية بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنات، بمقر وحدة تدريب وغزل الصوف بمنطقة القصر بمرسي مطروح. 

وقال الأمير: “إننا سعداء بتخريج أول دفعة لقسم المشغولات الصوفية بمقر المركز التي تم إنشاءها منذ عام 2020 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالوزارة، والتي تسهم في إعادة التراث والحفاظ عليه من خلال مهنة المشغولات الصوفية التي تتميز بها محافظة مطروح”. 

وأشارإلى إنشاء الفصل  يساهم في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل  معرباً عن سعادته البالغة اليوم بتخرج أول دفعة للطالبات الأوائل لفصل المشغولات الصوفية، مؤكداً لهن على ضرورة مواصلة المثابرة والاجتهاد في طلب العلم وإتقان صناعة المشغولات اليدوية البدوية لتحقيق الهدف المطلوب من إنشاء هذا الفصل خاصة وأن الدولة تولى التعليم الفني اهتماما كبير خلال  السنوات الأخيرة كونه يمثل القاطرة الحقيقة التي ستقود مصر نحو التنمية الشاملة مع دعم الطالبات بعد التخرج سواء فى المستوي التعليمي أو المهني.

وأكد نبيل نجيب، مدير التعليم الفني السابق، أن الوزارة ومديرية التربية والتعليم أصرت على إنشاء الفصل بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة والتي يسهم بشكل كبير في إعادة التراث البدوي خاصة في مجال المشغولات الصوفية لما تتميز به محافظة مطروح. 

وخلال الحفل، كرم أوائل الطالبات عزة علاء دياب، المركز الأول، بسمه رضا إمام المركز الثاني، هاجر البيلي فؤاد المركز الثالث، وفردوس محمود حسن المركز الرابع، وشهد محروس حسن المركز الخامس، وفاء حامد عزالدين المركز السادس، رحمة شوقي  شوقي المركز السابع، نرمين منصور جادالله المركز الثامن، وهبة إبراهيم خضر المركز التاسع، إسراء ناصر إبراهيم المركز العاشر، رحمة عيد السيد المركز العاشر مكرر.

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التربية والتعليم والتعليم الفني التنمية المستدامة المشغولات اليدوية المشغولات الصوفية تكريم أوائل الطلبة محافظة مطروح مركز التنمية المستدامة مطروح

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