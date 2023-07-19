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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يجتمع مع رؤساء القطاعات للتأكد من توفير الخدمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات التموين ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، استعرض خلاله خطة القطاعات الخدمية لمتابعة توافر الخدمات للمواطنين كل في مجاله.

أكد مختار السعي دائمًا من خلال التعاون مع كل قطاعات الأجهزة التنفيذية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في كل القطاعات والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة تواجههم، مشدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمشكلات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وكذا الخدمات التموينية. 

وقال إن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تحسين مستوي الخدمات المقدمة، خاصة فيما يتعلق بمطالب واحتياجات المواطنين اليومية. 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اجتماع الصرف الصحي

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