ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد" يناقش آليات تفعيل دور الحزب على مستوى الجمهورية

موسي مصطفي موسي
موسي مصطفي موسي

اجتمع المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وإسماعيل محمد إسماعيل، السكرتير العام لحزب الغد، مع نواب ومساعدين رئيس حزب الغد.

واستغرق الاجتماع مدة زمنية تقدر بـ4 ساعات متواصلة، تم خلالها الاستماع إلى الطرح الخاص بالخطة المستقبلية لكل قيادى على حدة طبقا لموقعه الحزبي.

وأسفر الاجتماع عن اتخاذ التوصيات اللازمة لهيكلة وتفعيل دور الحزب في المرحلة القادمة على مستوى الجمهورية لمواكبة المرحلة السياسية الراهنة وعدم الدولة المصرية.

كما أن ما تم طرحه فى اجتماع حزب الغد تم صياغته من السكرتير العام للحزب إسماعيل محمد إسماعيل بالتنسيق مع المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، بهدف عمل خطة متكاملة لكى يكون هناك دور فعال لحزب الغد من جديد على الساحة السياسية.

ومن جهته، قال إسماعيل محمد إسماعيل، السكرتير العام لحزب الغد، إن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول من سلسلة اجتماعات سيتم عقدها خلال الفترة القادمة خاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمناء المحافظات هدفها إعادة هيكلة وتنظيم العمل داخل الحزب وترتيب الأدوار لتفعيل دور الحزب على مستوى المحافظات فى المرحلة القادمة واستعادة صورة الحزب في الشارع مرة أخرى.

الاجتماع هو الأول الذى يحضره إسماعيل محمد إسماعيل، السكرتير العام للحزب، بعد شغله المنصب.

المهندس موسي مصطفي موسي حزب الغد اعادة هيكلة تفعيل دور الحزب المرحلة السياسية

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

"علبة كشرى" تقود شخصًا إلى "حبل المشنقة" بالفيوم

مصر تتسلم 67 مليون جنيه "تعويضات" قصور خدمة حجاج السياحة

متحف المركبات الملكية ينظم معرضًا مؤقتًا تحت عنوان "طلع البدر علينا"

طفرة فى النمو.. النتائج الأولية للأداء المالى لموازنة العام الماضى

الحكومة توافق على إنشاء الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطيني من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق