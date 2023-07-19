"الغد" يناقش آليات تفعيل دور الحزب على مستوى الجمهورية

اجتمع المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وإسماعيل محمد إسماعيل، السكرتير العام لحزب الغد، مع نواب ومساعدين رئيس حزب الغد.

واستغرق الاجتماع مدة زمنية تقدر بـ4 ساعات متواصلة، تم خلالها الاستماع إلى الطرح الخاص بالخطة المستقبلية لكل قيادى على حدة طبقا لموقعه الحزبي.

وأسفر الاجتماع عن اتخاذ التوصيات اللازمة لهيكلة وتفعيل دور الحزب في المرحلة القادمة على مستوى الجمهورية لمواكبة المرحلة السياسية الراهنة وعدم الدولة المصرية.

كما أن ما تم طرحه فى اجتماع حزب الغد تم صياغته من السكرتير العام للحزب إسماعيل محمد إسماعيل بالتنسيق مع المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، بهدف عمل خطة متكاملة لكى يكون هناك دور فعال لحزب الغد من جديد على الساحة السياسية.

ومن جهته، قال إسماعيل محمد إسماعيل، السكرتير العام لحزب الغد، إن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول من سلسلة اجتماعات سيتم عقدها خلال الفترة القادمة خاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمناء المحافظات هدفها إعادة هيكلة وتنظيم العمل داخل الحزب وترتيب الأدوار لتفعيل دور الحزب على مستوى المحافظات فى المرحلة القادمة واستعادة صورة الحزب في الشارع مرة أخرى.

الاجتماع هو الأول الذى يحضره إسماعيل محمد إسماعيل، السكرتير العام للحزب، بعد شغله المنصب.