رئيس محكمة النقض يستقبل وفدًا من مستشاري مجلس الدولة

استقبل المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، بمكتبه بدار القضاء العالي، المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة، لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد، وتبادلا التهنئة بحلول العام الهجري الجديد.

كما حضر كل من: المستشار أحمد عبدالتواب، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبود، رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار حسونة توفيق، رئيس المحاكم التأديبية والإدارية، والمستشار أحمد حامد، رئيس التفتيش الفني، والمستشار عصام شعراوي، مستشار رئيس مجلس الدولة للعلاقات والإعلام.

كما حضر اللقاء المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

كان المستشار حسني حسن عبداللطيف، أدى اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، رئيسًا لمحكمة النقض المصرية خلفًا للمستشار محمد عيد محجوب المنتهي ولايته 2023/6/30.