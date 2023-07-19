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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| احتفالًا بالهجرة النبوية.. محمد عبد المالك يعدد مزايا هجرة الرسول (فيديو)

الدكتور محمد عبدالمالك
الدكتور محمد عبدالمالك

بثت قناة "الناس" الفضائية مقطع فيديو للدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، أكد خلاله أن هجرة رسول الله صلّ الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ذكرى تركت أثرًا لن يُمحى حتى قيام الساعة، معددًا مزايا الهجرة النبوية.

وقال الدكتور محمد عبدالمالك، إن الإمة الإسلامية تحتفل في كل مكان في هذه الأيام، بذكرى من أعظم الذكريات، ذكرى تركت أثرًا عظيمًا في نفوس المسلمين إلى قيام الساعة، ذكرى هجرة رسول الله صلّ الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

وأكد عبدالمالك، أن أهمية تلك الذكرى، جعلت المسلمين يؤرخون بها لتكون التأريخ الدائم للمسلمين، فلم يؤارخ المسلمون لميلاد الرسوب، ولم يؤرخوا أيضًا لبعثته، بل أرخوا بهجرته، مشيرًا إلى أن الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة يحتاج إلى أوقات كثيرة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أننا نعلم أن دروس الهجرة كثيرة جدًا، منها الأخذ بالأسباب والتضحية وغيرها من الدورس العظيمة، لكن درس الوفاء والصداقة الذي تمثل في صداقة الصديق أبو بكر رضي الله عنه، في رحلة الهجرة، حيث علمنا الصديق الوفاء والمرؤة والشهامة.

وتقدم قناة "الناس" الفضائية، تغطيةً خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبوية، وباقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، احتفالًا بالهجرة النبوية الشريفة والعام الهدري الجديد 1445ه.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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