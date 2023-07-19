أسقف كنائس وسط القاهرة يحتفل بذكرى رهبنة البابا شنودة

احتفل الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة بذكرى رهبنة البابا الراحل شنودة الثالث.

وجاء ذلك في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلالها: "أبي بهاء الرهبنة وفخرها، انطونيوس العصر الحديث، زي النهاردة من ٦٩ سنة استنارت برية شيهيت براهب جديد ..الراهب أنطونيوس السرياني".

واضاف:"وصفة العالم الألماني اوتوميناردس فى كتاب رهبان الصحراء المصرية المطبوع سنة ١٩٦١م بانه من خرجين الجامعات ومن أفضل المتعلمين وأفضل المتعمقين في علوم اللاهوت في الكنيسة القبطية... يسكن فى مغارة على بعد ٣ كيلو من الدير مساحتها ٣ متر، على رف يضع الأناجيل وكتب المراجع والتفاسير ومجموعة كاملة من كتابات اباء الكنيسة والمغارة بها مطبخ صغير يجهز فيه طعامه البسيط ومكتب وحصيرة وسرير مصنوع من الحجر وطاقة صغيرة يقف امامها للصلاة".

واختتم:"ظلت قلاية بسيطة حتى بعد البطريركية ظل راهبًا ناسكًا بسيطًا، كانت الرهبنة فى اصله علشان كدة منساش اصله".